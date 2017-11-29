「受不了警察耍流氓」李婉鈺不認喝酒反控警打人

2017-11-29 16:19

〔即時新聞／綜合報導〕新北市議員李婉鈺今又傳出涉嫌酒後襲警，造成警員嘴唇挫傷，還企圖搶走警方密錄器，甚至嗆警員：「你們所長是誰？你囂張什麼？」，被警方移送台北地檢署；訊後5萬元交保。李婉鈺召開記者會道歉，聲稱自己沒有喝酒，是警察先動手才打人，會對警察提告。對於李婉鈺的指控，大安分局下午5點10分將出面回應。

李婉鈺於記者會再次道歉，她說，對於浪費社會資源、造成觀感不佳，自己形象也大受傷，有很深的歉意。並重申自己「完全沒有喝酒」，事情始末是自己與一名女子吵架，並遭到不堪字眼辱罵，甚至被推，而此時旁邊的男子錄下吵架影片。

李婉鈺試圖還原當時現況，指稱後來員警到場分開爭執中的兩人，有一名高的員警與身形較矮的警員，矮的警員嚼口香糖，態度不好，「那時還不認識我」，這名警員在隔開爭執的兩人時，警員的手揮到她讓她很痛。

李婉鈺說，自己對警員說有密錄器作證，而警員則將密錄器往後放，而自己與警察推擠中受了傷，是警察先踹人才動手，也露出自己腿上的瘀青，稱將會對該名警員提告。

李婉鈺表示，自己大罵該名警員「你是穿著制服的流氓嗎？」還說高層警員態度很好，強調年輕的警員都會作出與民眾對抗的態度，「破壞人民對警察保母的形象」。她重申自己在新北市不斷爭取員警福利，例如員警制服質料不好容易皺，是自己爭取到經費來替換。「和員警站在同一陣線」、「我是比較有正義感的人，受不了警察耍流氓。」

對於為何這麼晚去找張碩文，李婉鈺表示，晚上11點不晚，目前有看醫生調整心情，從小認識又晚睡的人不多，並不是常常都這個時間去找他，強調兩人「只是朋友」。李婉鈺又被提問，為何沒有鑰匙卻能上樓，以及為何鄰居聽到她自稱張太太，李婉鈺只表示：「這是私領域，不方便說」。

李婉鈺也被提問，若沒有喝酒，為什麼警察聞到有酒味？李婉鈺則表示：「那是警察說的」、「為什麼要用聞的，不用測的？」另外，李婉鈺被問到為何要撕春聯，則說「你怎麼知道是我撕的？」