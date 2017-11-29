割「蛋」削頭皮虐殺「小王」他患酒癮二審輕判18年

許文炳逃亡45天，圖為被捕後，梳洗乾淨押返現場模擬。（資料照）

2017-11-29 15:33

〔記者張瑞楨／台中報導〕有殺鱉經驗的男子許文炳，今年1月17日懷疑酒友黃俊雄和前妻有染，把黃男打昏後當鱉殺，不但割頭皮凌遲，還把將黃男的睪丸割下，黃男死亡後，許文炳逃亡45天，靠烤老鼠吃度日，過著宛如野人的生活，被捕後一審判處無期徒刑，不過，台中高分院二審卻認為，醫院鑑定他有「酒精使用障礙症」，行兇時辨識能力降低，據此減輕其刑，改判18年徒刑，可再上訴。

懂得殺鱉的許文炳（49歲），懷疑51歲酒友黃俊雄與前妻有染，今年1月7日傍晚，酒後騎機車到彰化縣和美鎮的黃男住處，先將黃男打昏，再持刀「凌遲」，在頭上割17刀「削頭皮」，再把黃男的兩顆睪丸，當成鱉頭一刀割下，棄置於屋內，黃男隨後死亡。

許男逃亡後，警方查到他以前被通緝時，曾逃到台中市大肚區大肚溪畔躲藏，懷疑他故技重施，在大肚溪畔搜索時，發現他從大肚溪畔的一根排水涵管內探出頭，追逐3公里逮捕他，許男逃亡45天，前3天躲在南投縣草屯鎮一處工寮，之後躲到上述直徑1公尺的排水涵管內，蒐集民眾丟棄的棉被、捕鼠器、網子，用身上僅剩的2000多元，買乾糧、水、醬油等生活用品，還畏懼死者冤魂索命，買了「八卦鏡」，他曾用網子抓鳥，但收穫很差，也曾偶爾向抓魚的外勞討魚吃，不過，「主食」卻是用捕鼠器抓老鼠烤來吃。

彰化地院一審認為，許男犯罪事證明確，殺人動機是懷疑黃男與前妻發生性關係，以及黃男積欠債務，許男要債起衝突，手段手段極為凶殘，惡性重大，量處無期徒刑，並宣告褫奪公權終身，許男不服判決上訴二審。

台中高分院審理時，審酌許文炳殺人時的精神狀態，經台中榮民總醫院鑑定，許男有「酒精使用障礙症」（酒癮成性，導致一段時間不喝酒後，會有戒斷症狀），二審認為許男行兇時，辨識能力顯著減低，依刑法第19條第2項減輕其刑，改判有期徒刑18年，褫奪公權8年，可再上訴