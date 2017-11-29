身揹54條前科 他偷彩券幸運刮中3萬全買毒再偷不停GG了

39歲李姓通緝犯犯下多起竊盜案件、偷不停，被埋伏員警逮捕。（記者李容萍翻攝）

2017-11-29 14:15

〔記者李容萍／桃園報導〕從19歲開始陸續犯下54件竊盜、毒品罪的李姓通緝犯，近20年來進出監獄不斷，今年9月、11月經桃園地檢、地院發布竊盜、毒品通緝期間晝伏夜出， 在南桃園又犯下多起竊盜，為警方頭痛人物，昨天傍晚龍潭分局龍潭派出所員警在龍潭區大同路大賣場前發現他所代步的機車，不動聲色埋伏近5個小時，等李嫌出面牽車時，一舉成擒。

警方調查，39歲李嫌在龍潭、平鎮、楊梅等地區犯下多起大賣場、店家和彩券行竊，並行竊汽車、機車以及車內財物等，案經龍潭分局專案並調閱監視品清查；龍潭派出所副所長姜文昌昨天傍晚在大同路發現李嫌代步的機車後不動聲色，帶著警員黃榮裕、李宏遠、林宏仲現場埋伏，晚上9點許順利逮人，起出海洛因注射針筒3支、衛星導航、行車記錄器、螺絲起子、鈑手、作案手套等物品，漏夜清出13件各類型竊案。

李嫌供稱，因染上施打海洛因的毒癮，需要金錢來買毒品，但本身無業，出獄後僅能靠竊取他人財物變賣換取現金，買毒品；其中，月前曾在彩券行竊得約50張刮刮樂，曾刮中3萬元，但也已買毒品花光了，讓投注站店家得知後氣炸。

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