男攜上百公克毒品被逮 懷孕女友向警求情

2017-11-29 13:50

〔記者黃良傑／高雄報導〕歐姓男子與年僅17歲的女友，一起搭乘魏姓友人的車，違規臨停買飲料，保大特警上前盤查，發現歐男褲襠鼓鼓有異，要求他跳幾下，竟從「該邊」掉下MDMA毒咖啡、K毒共185.4公克，身懷六甲的女友還向警方求情，特警不為所動，將歐男送辦，並採驗魏男尿液送驗。

保大今天表示，昨天暗夜小隊長曾曜伸和員警張志聖、李駿逸等3人，在新興區中正路、南台路口，發現1輛自小客車紅線違停，經盤查車內有魏姓駕駛（26歲）和一對男女，後座的歐男（24歲）見警迅速把毒品藏入褲襠內，歐男下車特別緩慢怪異，警方開門見山說「不用藏了」，要求歐男把東西自動交出。

歐嫌自知難逃法網，主動先交出K盤想避重就輕，眼尖員警發現他褲襠鼓起，明顯藏有異物，男子態度更顯緊張，特警喝斥最好老實點，歐男又從褲底內拿出毒品，但仍心存僥倖，沒將毒品全部交出，警方請歐嫌跳2下果然奏效，有毒品掉下來。

警方共查獲毒品K他命12小包、重13.04公克、MDMA咖啡包40小包、重172.36公克，另查出歐男和魏男目前還有毒品案在法院審理中，歐男坦稱毒品是他持有，與即將臨盆的同居人無關，否認販賣毒品，特警採驗魏男尿液送驗，先將歐男移送法辦。

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