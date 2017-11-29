盯著女大生「打手槍」 辯稱下體長濕疹「很癢，很癢」

2017-11-29 13:43

〔記者張瑞楨／台中報導〕具有碩士學歷的紀姓男子，今年1月於台中市沙鹿區，開車尾隨貌美的郭姓女大學生，還搖下車窗脫下褲子，一邊盯著郭女讚嘆「長得漂亮」，一邊「打手槍」，郭女嚇得趕緊離開，從遠處拍車牌號碼報警，紀男辯稱下體鼠膝部感染濕疹，他抓癢時自言自語「很癢，很癢」，台中地院一審雖不採信，卻又認為紀男自慰之舉，不符合公然猥褻罪「供人觀覽」要件，判他無罪，檢方上訴後，台中高分院二審有不同見解，認為他搖下車窗且減速慢行，有「供人觀覽」之意，判處拘役20日，得易科罰金與上訴。

判決書指出，具碩士學位已離婚的紀男，今年1月6日中午開車於沙鹿區，尾隨徒步的郭姓女大學生，郭女指控說，她發現紀男開車在她附近徘徊，隨後搖下駕駛座與副駕駛座的車窗，右手握著方向盤，左手「打手槍」，她看見紀男沒有穿外褲，僅穿白色的內褲，左手上下移動，盯著她用台語說「長得不錯」、「長得漂亮」，過程約30秒，但她沒有見到紀男裸露生殖器，她當時很害怕，感覺慌亂與噁心，趕緊離開現場，走到遠方拍下車牌號碼報警。

紀男辯稱說，他的生殖器周圍長濕疹與牛皮癬，非常的癢，案發當時他很癢，遂把長褲脫掉，僅著內褲抓癢抹藥，他專注於病情，沒有注意到郭女在車旁，當時又是中午天氣熱，他才會搖下兩邊車窗通風，他不是說「長得漂亮」或「長得不錯」，是自言自語說「很癢，很癢」。

台中地院一審發現，紀男自稱染上皮膚病，卻是在案發翌日（1月7日）才求診，另外，依郭女的描述，可確認紀男當時是自慰，也認為紀男行為違背社會觀念、風俗與秩序而引人非議，卻不符合刑法公然侮辱罪要件「供人觀覽」，沒有證據顯示紀男行經郭女身旁，刻意停車或煞車，讓郭女看到自慰畫面，據此判決無罪。

檢方上訴二審，台中高分院有不同見解，二審認為，「長得不錯」、「長得漂亮」的台語發音，與「很癢，很癢」不同，紀男如果要抹藥，何必打開兩邊車窗？案發是冬天，天氣並不熱，紀男行經郭女身邊，刻意慢速駕駛，再脫下外褲，僅著內褲自慰，「一般人得以共見共聞」，紀男具有「意圖供人觀覽」的犯意，據此撤銷原判，依公然猥褻罪判處拘役20日，可易科罰金2萬元與上訴。