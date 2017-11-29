車牌76、67看走眼 基警紅單罰到公家救護車

2017-11-29 13:36

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市消防局第一大某分隊近日收到一張來自基隆市交通隊的罰單，裡面提及，該分隊救護車11月12日行經基金三路時，超速13公里。但消防隊員定睛一看，發現罰單內的照片，是一輛私人轎車，而且車牌是「7623」，而非救護車的「6723」，明顯不同，而且兩地相隔超過44公里，怎麼可能跨轄支援？基隆市警交通隊得知疏失立刻，表示已主動撤單。

罰單清楚拍下違規的銀色休旅車車牌，並明確指出該區限速50公里，該車輛已經違規超速13公里，而紅單上的車主卻是新北市消防局，車輛種類則是自用公務小客車，車牌上的英文、數字均相同，排列順序卻錯誤。

看到罰單的隊員表示，警員乍看之下誤認車牌並不意外，但調閱資料後，也應該再比對一次；違規車輛是私人轎車，並不是救護車，可以明顯看出差異，結果居然還會誤判，有點匪夷所思。

基隆市警交通隊接獲訊息，比對後確認是警員誤植車牌號碼，立刻主動將罰單撤銷，並補寄正確罰單給違規車主，造成新北市消防局困擾，感到抱歉。

據悉，自從開放民眾檢舉後，製單業務量增加3倍以上，但承辦人數卻沒有增加，基隆市出錯率已經低於千分之一，算是出錯比例較低的警局。

不具名的警員表示，雖然罰單數量較多，難免忙中有錯，但是也應該認得出救護車與自小客車的差別，警局應該多派人手幫忙。