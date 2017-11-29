私進「失身酒」 2公司被起訴

2017-11-29 13:26

［記者楊政郡／台中報導］台灣兩公司從中國阿里巴巴網站，購買「FOUR LOKO」（俗稱「斷片兒酒」、「失身酒」，美國Phusion Projects公司生產，中國直譯為「四洛克」、水果飲料）酒品36瓶，利用航空快遞進口，以紙卡、刮鬍用品等名義申請報關，兩公司都未領有酒類進口許可執照，兩公司及林姓實際負責人被依違反菸酒管理法起訴。

起訴書指出，耀盛科技公司及亙宏公司，林姓實際負責人明知兩公司均無酒類進口許可證，105年9月境以公司名義，從中國阿里巴巴網站，以每瓶30元人民幣（新台幣約140元），購買輸入「FOUR LOKO」酒類，容量0.695ml裝，共36瓶，然後分3批報關從桃園

航空站報關進口，而且虛偽報關產品是紙卡、刮鬍用品等名義，被海關查扣。

據了解該酒品，在台灣俗稱「失身酒」，一罐695ml容量，相當6罐啤酒的酒精濃度，且果味濃郁，讓女子喝起來就像喝果汁，好喝但一不注意就過量醉了。在台灣1罐約賣500元，有檸檬、桃子、西瓜、柑橘，菠蘿，水蜜桃等多種口味。

網路上對此酒類評價神秘，有網友說「不要質疑Four Loko的效果，也不要相信自己的酒量。如果你硬要挑戰，最多喝一罐就好」。「四洛克中的果汁味掩蓋了酒精的味道，使其極易入口，短時間內喝完一瓶，反映『一瓶就斷片（失憶）』倒不是誇張。網友說「酒精損害大腦記憶功能，造成短暫失憶，就是所謂的斷片兒。」