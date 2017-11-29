疑罹憂鬱症 馬公市區傳女子跳樓輕生

馬公市區林森路傳出女子路倒，警方現場拉起封鎖線。（記者劉禹慶攝）

2017-11-29 13:35

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市區林森路，今日中午傳出一名女子路倒，經民眾報案後，澎湖縣政府消防局據報後立即出動救護車協助送醫，但女子到院前已無生命跡象，現仍在醫院搶救中，警方據報後抵達現場，疑似女子罹患憂鬱症由6樓住家跳樓輕生。

澎湖縣政府消防局調查指出，今日中午12時許，接獲民眾報案指稱，馬公市林森路某大樓前有一名女子路倒，立即派出救護車到場，將女子送往三總澎湖分院搶救，但女子到院前已無生命跡象，院方仍緊急搶救中，現場留下女子眼鏡及一灘血泊，警方也據報趕往現場處理。

根據鄰近住戶表示，路倒女子為居住在6樓住戶，本身有弱視，夫婿在郵局服務，兩人育有一名幼子，夫妻感情相當不錯，常常同進同出，但6樓陽台窗戶打開，似乎女子由窗戶一躍而下；根據了解，女子疑似罹患憂鬱症多時，已有一陣子不在家，最近剛返家，不料卻發生憾事，丈夫據報後趕回家中，癱軟在路旁不發一語，不太敢相信眼前發生的事。

警方除在現場拉起封鎖線襪，也出動鑑識小組抵達現場，進行採證，以釐清案件發生的始末，但附近鄰居對於突如其來的變故都相當震驚，議論紛紛，又時值下班時間，警車及現場的封鎖線，引發來往人車佇足側目。

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