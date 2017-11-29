自殺前最後一通電話…媽媽和警方合力救回37歲燒炭女

女警將賴女救出車外並安撫其情緒。（記者歐素美翻攝）

2017-11-29 12:57

〔記者歐素美／台中報導〕37歲賴女因心情不佳，竟服用10多顆安眠藥後，開車到石岡區五福臨門風景區附近空地，企圖燒炭自殺，因賴女自殺前曾打電話給母親透露死意，賴母隨即向豐原分局潭北派出所報案，因賴女最後發話地點在石岡國小附近，賴母只知其駕駛白色車輛，警方以身份證字號追查其車牌號碼，延石岡區萬仙街搜尋，果然發現賴女，緊急將賴女送醫，救回一命。

賴女於本月27日打電話給母親，表示心情不好想自殺。賴母接獲電話後，焦心地向豐原分局潭北派出所報案，請求協助，警方調閱通聯記錄，發現賴女發話地點在石岡區石岡國小附近的基地台，立即通報東勢分局石岡分駐所協助到附近搜尋。

賴母表示，賴女在外租屋，購有一輛2手小客車，只知車子是白色，卻不知車牌號碼及賴女當日衣著。警方隨即透過賴母提供的賴女身份證字號，查出其車牌號碼，通知線上員警延往石岡區萬仙街沿途搜尋，結果，在下午3點40分左右，石岡分駐所員警果然在五福臨門風景區前200公尺處的空地發現賴女車子。

警方上前查看，見賴女躺在車子後座，經敲擊車門，賴女才下車，但車上駕駛座旁有一盆炭爐，車上都是濃煙，女警劉俞伶立即將炭爐移出車外熄滅，並安撫賴女情緒，隨後將賴女載回派出所，因賴女表示，燒炭前已先在租屋處服用10多顆安眠藥，員警立即通知119派救護車將賴女送往東勢農民醫院治療，並通知家屬陪同，幸無大礙。

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