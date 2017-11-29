李婉鈺涉襲警5萬元交保 辯稱「對方先動手」

新北市議員李婉鈺因涉嫌襲警，被台北地檢署依妨害公務罪嫌諭令5萬元交保。（記者黃耀徵攝）

2017-11-29 12:43

〔記者謝君臨／台北報導〕新北市議員李婉鈺因涉嫌襲警，被台北地檢署依妨害公務罪嫌諭令5萬元交保；據悉，李不否認有動手，但辯稱是住戶、警員先打人，她才回擊，並無妨害公務犯意，且她也沒有要搶警員密錄器的意圖，只是希望警員能保存案發時的影像，佐證其說詞；上午近12時許，李婉鈺在法警、助理陪同下離去，場面混亂。

上午近12時許，李婉鈺獲檢方裁定交保，在法警陪同下戴著口罩欲步出北檢，不巧今天適逢前總統馬英九涉三中案至北檢開庭，現場大批媒體守候，見李現身，頓時一擁而上，李才一走出法警室門口就被媒體包圍，「舉步維艱」，又返回法警室內，經法警、李婉鈺助理與現場媒體協調，李才又2度步出，但場面依然混亂。

據悉，李婉鈺原聯絡律師前來陪同開庭，但疑因不耐久候，在律師到達前，即同意先接受檢察官偵訊，庭訊時，李態度平和，似已酒醒，對於涉嫌攻擊住戶、警員一事，李不否認曾動手，但辯稱是因對方先攻擊她，她才會反擊，自己身上也有受傷，且她並未搶警員密錄器，只是希望警方能保存影像，佐證其說詞。

警方表示，今天凌晨1時許接獲報案，指有妨害安寧案件，警員前往忠孝東路3段正義國宅後，發現李婉鈺到場找朋友，疑因按錯門鈴與住戶發生口角、爭執，甚至爆發肢體衝突，警員勸導並將李架開，不料李酒後失控，以正拳揮擊警員臉部，造成警員嘴唇挫傷，全案依妨害公務現行犯移送偵辦。

據指出，案發現場的正義國宅，2樓住戶疑似是前立委張碩文，但李婉鈺是否是去找他，則不得而知；現場民眾表示，李原先到了1樓後不得其門而入，竟每戶都按電鈴，看哪戶願意開門，最後是尾隨1名返家的住戶進入大樓，而後李走上2樓其中1戶狂按電鈴，還撕毀門口春聯。

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