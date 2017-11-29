非法吸金2億元挨告 這位大老闆又因欠稅上億遭聲管

中華世紀財務管理顧問有限公司代表人林銘，欠稅上億被執行署聲請管收。（記者溫于德攝）

2017-11-29 12:13

〔記者溫于德／台北報導〕中華世紀財務管理顧問有限公司代表人林銘，日前因涉及跨國非法吸金案，詐財2億元，被高等法院合議庭依反證券交易法判決有期徒刑2年1月，後被最高院發回更審中。不過刑事責任未了的他，現又爆出欠稅高達1億元，遭聲請管收消息；全案今日上午開庭審理。

依據行政執行署欠稅資料可知，林銘滯欠91年營業事業所得稅與罰鍰，以及營業稅罰鍰共約1億元，但經催繳無著後，被聲請管收。

被聲請人上午雖與辯護人一同出庭，但不忘也自辯「我有跟執行署說名下沒財產」、「財產都是太太與女兒在管」等語；後也提到，日前已與執行署洽談還款方式，盼寬限至年底，將在今年12月30日先行匯入部分欠款2000萬元。但執行官聽聞後打臉表示，被聲請人雖曾依「目前與中國方面因有生意往來、會有錢講繳納」表達還款意願，至今卻未見分毫，顯見欠缺誠意。

法官聽畢雙方陳述後，強硬要求被聲請人務必履行承諾，「否則你的誠意只是空口說白話」；庭末諭知被聲請人今年12月29日（30日為週六）上午前匯入承諾金額。一旦當天下午書記官向執行署確認未果，將於明年元月全案再度開庭審理時作「處置」。

至於林男日前涉及跨國非法吸金案方面；警方指，林90年9月起先於報上刊登不實廣到，謊稱可替台灣及中國兩地公司，赴美國「那斯達克」交易所申請上市。林成功取得多家公司輔導投資協議書，卻未實際投資上市，反透過業務員在兩岸與美國、加拿大等地，以每股60至75元代價對外販售牟利，不法詐財2億元，92年2月26日被捕送辦。