持假鈔買檳榔被識破 男搶走700元被逮

2017-11-29 11:55

〔記者歐素美／台中報導〕「這是假的」！有毒品前科的盧姓男子及程姓男子，沒錢花用，竟買來玩具鈔黏貼成假鈔，由盧男持假鈔到檳榔攤購買檳榔、香菸及飲料共260元，檳榔攤雇員白女發現是假鈔，盧男見被識破，竟搶走白女原本打算找給他的700元現鈔及物品，警方獲報以車追人，3小時內即將盧男逮捕歸案，依強盜罪移送；程男因負責購買玩具鈔，有偽造國幣罪嫌，則遭函送。

警方調查，盧男（28歲）及程男（44歲）皆有毒品前科，因無錢花用，盧男竟異想天開，叫程男到大賣場購買一本10元的玩具鈔，盧男再將兩張1000元面額的玩具鈔背對背黏貼後，於28日晚上9點半左右，騎機車持自行黏貼的假鈔前往台中市豐原區豐勢路二段一處檳榔攤，購買檳榔、香菸及維他露P，共花了260元。

檳榔攤的白女（22歲）接過盧男給的1000元，準備找盧男740元，結果一拿到鈔票發現是假的，大喊一聲，盧男見被識破，竟將白女手中的700元現鈔及檳榔等物品搶走，騎機車逃逸 。

豐原分局翁子派出所接獲報案，立即調閱路口監視器，以車追人，發現車主為程男，不到3小時，即在程男住處3樓房間查獲兩人及盧男作案用的白色安全帽、白色上衣、偽鈔4張及香菸1包。

盧嫌坦承原本是要以假鈔購物詐騙，沒想到被發現才變行搶，而搶來的700元，300元購買點數，400元買食物，兩人已花用殆盡。

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