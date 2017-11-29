查獲世界6大名槍 疑「要命小方」黨羽擁有

軍火中包括名列名列世界六大名槍之一的以色列突擊步槍。（記者許國楨翻攝）

2017-11-29 12:03

〔記者許國楨／台中報導〕綽號「要命小方」的台中中生代角頭方敏懿因案入監服刑，其黨羽疑持續從事詐團生意為防止遭黑吃黑擁槍自重，警方昨天循線逮捕有毒品刑紀錄的李姓男子，起出名列世界6大名槍之一的以色列突擊步槍，以及罕見的榴彈槍等大批軍火，他供稱是提供租住所供寄放，說詞明顯避重就輕，警方深入追查中。

台中市第五分局日前接獲線報，轄內有一大樓的出租套房出入份子複雜且多以高級雙B轎車代步，經偵查隊與北屯派出所組成專案小組偵辦，發現屋內藏放大量軍火，進一步查出承租人是26歲的林姓男子，昨見時機成熟收網持搜索票前往查緝，趁著林男返回租住處之際上前逮人並帶返進屋內搜索。

警方當場起出名列世界6大名槍之一的以色列突擊步槍一把、罕見的榴彈槍一把，克拉克、奧地利制式手槍各一把以及榴彈5發、步槍子彈253發、短槍子彈258發，宛如小型的軍火庫，火力驚人。

林嫌在警訊中供稱，他僅出面承租套房，這些軍火是綽號「阿龍」的昔日國中同學所寄放；警方查出，「阿龍」是綽號「要命小方」的台中中生代角頭方敏懿手下，小方因案入監服刑後，其黨羽疑持續從事詐團等非法生意，為防止遭黑吃黑擁槍自重，訊後除先將全案依槍砲等罪嫌送辦，並繼續追緝「阿龍」及槍枝來源。

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