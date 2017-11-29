李婉鈺涉酒後襲警 檢方諭令5萬元交保

李婉鈺被警方依妨害公務現行犯逮捕，移送台北地檢署複訊；檢察官庭訊後，稍早諭令李5萬元交保候傳。（記者黃耀徵攝）

2017-11-29 11:44

［記者謝君臨／台北報導］新北市議員李婉鈺，日前才因酒後亂入烤肉民眾聚會鬧上版面，不料今又傳出涉嫌酒後襲警，造成警員嘴唇挫傷，還企圖搶走警方密錄器，甚至嗆警員：「你們所長是誰？你囂張什麼？」，被警方依妨害公務現行犯逮捕，移送台北地檢署複訊；檢察官庭訊後，稍早諭令李5萬元交保候傳。

警方表示，今天凌晨1時許接獲報案，指有妨害安寧案件，警員前往忠孝東路三段正義國宅後，發現李婉鈺到場找朋友，卻疑似按錯門鈴，與住戶發生口角、爭執，甚至爆發肢體衝突，警員勸導並將李架開，不料李酒後失控，以正拳揮擊警員臉部，造成警員嘴唇挫傷，全案依妨害公務現行犯移送偵辦。

今天上午8時許，李婉鈺身穿長版外套、高跟鞋移送北檢，正巧碰上前總統馬英九因三中案至北檢開庭，被眼尖的媒體記者發現，李女隨後在警員戒護下上樓開庭應訊。

事實上，李女酒後鬧上新聞版面已非首次；上月初，李女深夜應酬結束，見路旁一間洗車場前有人正在烤肉，突然下車想上前寒暄，未料近30人沒人認識她，喝茫的李婉鈺飆罵髒話還拉扯民眾，最後警方到場勸說她才離去，脫序行徑讓現場的人全看傻眼。

李婉鈺酒醒後發聲明指出，因為中秋活動連續多天跑十幾個行程又累又餓，密集跑攤喝醉後完全失憶斷片，造成困擾非常抱歉，會自我反省，也向被打擾的人道歉，不料今又因酒後襲警被送辦。

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