峨嵋停車場命案二審仍判死刑 亡者母促落實執行

陳福祥涉峨嵋停車場槍殺兩人，高院今仍判他死刑，死者蔡鎧陽母親痛批陳男是殺手，此案非「黑吃黑」，應判死刑並早日執行。（記者楊國文攝）

2017-11-29 10:54

〔記者楊國文／台北報導〕黑道殺手陳福祥涉前年北市峨眉停車場雙屍命案，被控3分鐘內先後近距離槍殺蔡宗育、蔡鎧陽致死，再「黑吃黑」去找藥頭陳威宇索取440萬元購毒款，一審依殺人罪判他死刑，高等法院審理時，陳對判死沒意見，辯論庭末還當場向2位死者的母親道歉，但她們都不接受，痛罵陳「殺人償命」，高院今仍判陳死刑。

陳福祥今主動表示不出庭聽判；死者蔡鎧陽的母親楊翠娥特地從台中北上聆判，就是要透過媒體發聲，說出死者家屬的心聲，她抨擊陳福祥不是「黑吃黑」，根本就是兇狠的殺手，「他不判死刑，我們不甘心」，而且將來判決死刑後要落實執行死刑，否則判死刑做什麼？她質疑，法務部長邱太三上任至今有執行過死刑嗎？她並認為總統蔡英文領導下政府司改延宕，司改機制在那裡？

另一死者蔡宗育母親今未到庭，楊翠娥轉述說，宗育母親對司法灰心，認為判再多死刑，若不執行有用嗎？因此不來聽今天宣判。

2015年1月，在押的陳福祥（40歲）對外宣稱有10公斤的毒品K他命想賣，透過中間人與一名台中的藥頭牽上線，同月13日對方指派蔡宗育（24歲）、蔡鎧陽（21歲）北上取貨。

陳福祥與蔡宗育、蔡鎧陽約在北市峨眉停車場碰面，先叫蔡鎧陽去買飲料，趁空檔開6槍射殺蔡宗育，再對買好東西回來的蔡鎧陽爆頭奪命，拿走雙蔡帶來取貨的440萬元逃亡14天被捕，羈押至今。

北院認定陳男漠視人命，且殺人手段兇殘、惡性重大，依兩個殺人等罪判死刑、褫奪公權終身。民事部分，判陳應賠償2名死者家屬共3836萬元。

高院審理時，陳男對殺害蔡宗育、蔡鎧陽2人均認罪，但辯稱並非預謀殺人，因見到蔡宗育摸腰部，以為他要掏槍，本能反應才先開槍先發制人殺害蔡宗育，後來，蔡鎧陽買飲料回來，看見蔡宗育陳屍車內，怒罵他還狀似要拿車內的手槍反擊，他為求自保，才開3槍射殺蔡鎧陽，昨為表示歉意，還當庭向2位死者的母親道歉。

但2名死者母親出庭都怒斥陳男無悔意，明明預謀黑吃黑，卻把殺人責任推給雙蔡，怒罵陳男「人渣！廢物！」「為了脫罪，什麼話都敢講，殺人就是要償命！」不接受陳男當庭道歉，陳的辯護律師則請求對陳男從輕量刑。