小心！亮麗的分紅數字 竟是騙人花招

2017-11-29 10:38

〔記者楊政郡／台中報導〕蕭男看陳姓友人擺咖哩攤賺錢辛苦，利用友人對他的信任，佯稱他投資網咖50萬元、投資工程建案25萬元，每月都有1成利潤，單純的陳男信以為真，陸續投資了7萬5千元，錢給了就連絡不到蕭嫌，檢察官通緝了2年蕭嫌落網，他否認犯行，辯稱都花在咖理攤位上了，法官認為他狡辯依詐欺罪判5月徒刑，不法所得7萬5千元沒入。

判決書指出，蕭嫌（26歲）因經常在北屯區旅順路上，陳男所經營的咖哩攤位消費而認識，雙方聊起現在賺錢很辛苦，見陳男單純好騙，104年8月間向陳佯稱他有投資一家網咖50萬元、每5萬元每月就分配5000元；也有投資工程建案25萬元、每2萬5千每月分配2500元，都有1成的利潤，光聽到這些數字陳男被吸引，信以為真，主動表示有意投資。

陳某表示想要親自到他投資的店內看看，蕭某明知自己沒有投資靜宜大學旁道格拉斯網咖，就對陳說他可以分1/10的股份給他，然後約陳在道格拉斯網咖見面，讓陳看看裡面生意興隆的模樣，要他想投資就要把握時機，「快手下注」（台語，快投資之意），陳某被那些分紅的數字所蒙蔽，根本未能分辨真假，就決定投資。

同年9月投資網咖5萬元，投資工程建案2萬5千元，但錢給蕭某之後，不但沒拿到任何分紅，且從此連絡不到蕭某才知受騙。

檢方對蕭發布通緝，年初逮捕蕭嫌到案，但他否認犯行，辯稱當初協助陳某擺咖哩攤位，已經花超過7萬5千元，法官仔細追查咖哩攤位資金來源，認為蕭嫌狡辯，依詐欺罪判5月徒刑，且不法所得7萬5千元沒收。