「檢察官陳瑞仁」太有名 老婦險被詐騙213萬

警方發現老婦手上字條有詐騙集團慣用的相關字眼。（記者王冠仁翻攝）

2017-11-29 10:02

〔記者王冠仁／台北報導〕76歲楊姓老婦日前被詐騙集團以「假檢警」老梗方式行騙，她擔心自己被管收，依詐騙集團指示到銀行要將帳戶設定成為指定帳號允許電話轉帳。幸虧保七總隊第一大隊警方發現異狀及時攔阻，幫助她保住血汗錢213萬血汗錢。

警方表示，76歲楊姓老婦日前慌張跑到台灣銀行中興新村分行，告訴行員要辦理將帳戶設定成為指定帳號允許電話轉帳，不過她手上拿著紙條，雙手不停發抖，神情極度緊張，引來駐守台銀的保七總隊警方注意。

警方詢問楊婦，但她卻什麼都不說，一直到警方眼尖發現她手上的紙條，寫有「檢察官陳瑞仁」等字眼，研判她遇上詐騙集團，苦心規勸，並說出詐騙集團如何以亂槍打鳥的方式打電話給她、如何與她對話等細節，楊婦這才恍然大悟。

楊婦這才告訴警方，她接到「檢察官陳瑞仁」電話，指稱她的帳戶涉及刑案，若不將帳戶內存款交出保管，就會被管收。詐騙集團還告訴她，因為「偵查不公開」，所以去匯錢時若遇上行員或是警察都不能透漏細節。

警方說，楊婦除了不斷感謝警方幫助她保住老本，警方也蒐集相關資料以利追查幕後的詐騙集團。

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