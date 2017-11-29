三中黨產交易案 馬英九以被告身分出庭

台北地檢署今偵辦三中黨產交易案，首度以他字案被告身分，傳喚前總統馬英九出庭。（記者黃耀徵攝）

2017-11-29 08:42

〔記者錢利忠／台北報導〕前總統馬英九卸任後官司纏身，他8月才因大巨蛋案遭台北地檢署傳喚，今天上午又因被控賤賣三中等黨產一案，首度以他字案被告身分赴北檢出庭；另外，包括專責處理黨產的前中投公司董事長張哲琛等人，今早也一併遭傳喚出庭。

今早8點50分，馬英九等人已陸續抵達北檢。

關於三中交易案部分，檢方懷疑馬英九在三中交易案裡扮演重要角色，近來全力清查馬的涉案可能，連涉嫌侵占中影減資款3.7億元遭羈押的中影前董事長蔡正元，本月14日交保後也自爆，近來被提訊出庭多與自己所涉案件無關，都是為了馬的案子出庭作證。

除了馬英九外，當初受馬指示處理三中交易案的中投公司前董事長張哲琛、總經理汪海清等國民黨高層，今天也一併被傳喚出庭。

檢方掌握國民黨與蔡正元之間疑有密約，蔡曾單方簽署合作意向書，內容包括若促成中影股權交易，須「回饋」國民黨高層5億元；檢方據此懷疑，蔡正元於95年7月14日，以中影董事長身分召開股東臨時會，決議現金減資退還股本5億8283餘萬元，並信託給旗下阿波羅公司的舉動另有內情。

檢方掌握，蔡涉侵占的3.7億多元，部分已流向香港，且多以現金提款、存款等方式製造金流斷點，不排除海外款項落入未曝光的黨高層口袋；然而，檢方雖透過司法互助管道，請求香港的銀行提供蔡正元相關帳戶明細，但對方堅持須蔡本人臨櫃申請，以致查案遇到瓶頸；為釐清三中等黨產交易疑點，今早首度傳喚馬英九說明。