狂追超商小楊丞琳 壯漢竟徒手砸店求愛

曾男把超商店內的收銀機打壞。（記者黃文瑜攝）

2017-11-28 23:28

〔記者黃文瑜／台南報導〕台南市永康區曾姓男子很喜歡住家附近超商的女店員，經常打電話到超商想找女店員聊天，不過因為記錯姓氏，所以打電話到店裡時，其它店員老是跟他說沒有「這個人」；曾男竟因此暴怒，衝到店裡，直接跳進櫃檯，打壞收銀機，並揪住女店員；其他顧客見狀想協助女店員脫困，竟被曾男打，直到超商對面的派出所員警趕來將男子制伏，才結束這場超商驚魂。

超商店員說，曾男是超商常客，平日就很喜歡和女店員搭訕，有時還會偷偷跟蹤女店員回家，讓女店員很害怕，到家後都會向其它同事報平安，最近曾男喜歡上面貌酷似楊丞琳的女店員，回家後還打電話到超商想找女店員聊天，但因為記錯店員的姓氏，其它店員告訴他沒這個人，讓曾男認為被找碴，暴怒衝到超商。

「踹共！」曾男先怒摔安全帽砸在門上，之後進入店內，大聲嚷嚷要找剛剛接電話的店員理論，店員嚇得躲在櫃檯裡，想不到身高超過180公分、體重破百的曾男竟直接跳進櫃臺，揪住女店員的手要把揪出店外，無意間還打壞收銀機。

一名男顧客見狀要協助女店員脫困，想不到竟被曾男抓著頭打，男顧客的女友被嚇到不斷痛哭尖叫，此時，另一位客人趕緊衝來把兩人分開，店員也趁機報警，超商對面的派出所員警趕來，才結束這場超商驚魂。