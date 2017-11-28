11/28 大樂透、今彩539頭獎 均摃龜！

2017-11-28 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月28日）開獎的第106000099期大樂透，頭獎摃龜；第106000284期今彩539，頭獎也摃龜。

第106000099期大樂透中獎號碼為：「09、14、17、19、46、47，特別號：29。」頭獎摃龜；貳獎1注獲得，可得175萬3968元；參獎共22注獲得，每注可得8萬5858元；肆獎共90注獲得，每注可得1萬3492元；伍獎共1433注獲得，每注可得2000元；陸獎共2013注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬1647注獲得，每注可得400元；普獎共2萬7045注獲得，每注可得400元。

第106000099期49樂合彩中獎號碼為：「09、14、17、19、46、47」，四合1注獲得，可得20萬元；三合共63注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2595注中獎，每注可得1250元。

第106000284期今彩539中獎號碼為：「05、16、21、24、25」，頭獎摃龜；貳獎共147注獲得，每注可得2萬元；參獎共5725注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬6312注獲得，每注可獲得50元。

第106000284期39樂合彩中獎號碼為：「05、16、21、24、25」，四合共2注中獎，每注可得獎金21萬2500元；三合共105注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5099注中獎，每注可得1125元。

第106000284期3星彩中獎號碼為：「193」，正彩共16注中獎，每注可得1萬2500元。

第106000284期4星彩中獎號碼為：「6734」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」