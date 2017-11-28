「希望解脫」姊妹疑長期為病所苦自戕 1死1重傷

2017-11-28 21:12

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一對張姓姊妹疑似不堪憂鬱症折磨一起持水果刀自戕，結果一死一重傷；27歲的老么心臟處有一道刀痕，重傷的是排行第三的姊姊，身中4刀，因傷重忍不住疼痛向二姊求救，咬著牙說出「我自己刺自己，很痛」，消防救護人員馳抵時，老么已在床上氣絕身亡；房內找到她們兩人聯名寫的兩封遺書，分別給二姊與父親，聲稱長期受疾病折磨，想要求死解脫，希望二姊照顧父母，也希望爸爸與媽媽能原諒她們。

台中市警局三分局健康派出所調查，她們共有4名姊妹，老家位於南投縣，其中，老二已經結婚，但仍與老三與老么同住，照顧這兩名長期受憂鬱等宿疾所擾的妹妹，35歲的老三從事服務業，27歲的老么無業，兩人罹患憂鬱等病症已久，老二發現老三最近病情又不穩定，還特別注意這兩位妹妹。

今天下午老三突然敲老二的房門，老二打開門，驚見老三全身是血、用顫抖的聲音說刺傷自己、很痛，老二趕緊報案，消防救護人員在老三與老么同住的房間內發現老么陳屍床上，初步發現身上有刀傷，位於心臟處，老二送醫後，發現頸部、手腕與心臟、肺部各有1刀，目前仍急救中。

警方發現兩人聯名的兩封遺書，一封給姊姊，一封給父親，內容是她們姊妹長期受疾病折磨，希望能求死解脫，深感對不起父母，希望姊姊能代為照顧雙親，警方已報請檢察官相驗。

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