樂陞案辯結 2月2日宣判 檢求刑許金龍30年

樂陞併購炒股案，今天辯論終結，許金龍自辯堅稱沒藏錢、也無意傷害股東，所為都是為了救樂陞；但檢察官認為他飾詞狡辯，具體建議法官將許金龍判刑30年；合議庭定明年2月2日宣判。（資料照，記者張慧雯攝）

2017-11-28 20:38

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理樂陞併購炒股案，今天辯論終結，許金龍自辯身處「自知清白卻身陷囹圄」的第十八層地獄，堅稱沒藏錢、也無意傷害股東，所為都是為了救樂陞；但檢察官認為他飾詞狡辯、犯後態度惡劣，具體建議法官將許金龍判刑30年；合議庭定明年2月2日宣判。

許金龍在最後陳述時，發揮學生時代曾是辯論賽國家代表隊的專長，滔滔不絕從1歲開始交代自己的生涯，強調他絕對不會逃亡，他的夢想是當經濟部長，為台灣在國際商場爭取一席之地，「樂陞不是我的夢想，為了台灣產業發展，我把個人的夢想轉化為樂陞的夢想」，卻不敵禿鷹的黑函放空襲擊。

許金龍說，商場如戰場，全世界每一天都在發生併購成功與失敗的案例，他認為這是民事糾紛，不是刑事案件，他只是替死鬼，「只要讓我出去，我可以馬上帶檢察官去香港看我滙豐銀行的帳戶，證明錢都不是我的，我也沒有藏錢」。

許金龍承認沒有向樂陞董事會報告他與中國TP經營團隊負責人沈俊、同步網絡集團創辦人熊俊所達成的密約，但不報告是因為只有口頭協議，還沒實際發生，「我相信人性本善，結果受騙上當的都是我」， 他在最後關頭賣了9間房子和沈俊梭哈，「只能怪我能力不足，但我從來沒有傷害大家（股東）的念頭」。

蒞庭檢察官論告指出，許金龍未善盡管理人職責，利用樂陞內部人身分從發行面、交易面牟利，獲取40.7億餘元巨額暴利，造成廣大投資人重大損失，擾亂金融市場，犯後一再否認犯行，飾詞狡辯，態度惡劣，建請法官量刑30年。