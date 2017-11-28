外傭虐嬤影片曝光！拳頭打頭還聽得到撞擊聲

2017-11-28 20:42

〔即時新聞／綜合報導〕又傳外傭虐待長輩事件！一位廖姓雇主近來發現家中金錢短少，因此裝設居家安全監視器，卻意外發現，家中雇用3年的外傭，竟然會對家中行動不便長者的頭部拳頭相向，力道之大還可聽到清脆頭顱聲響，雇主公布影片，震驚社會。

民眾首度將影片、照片上傳至臉書社團「爆料公社」，民眾在臉書上透露，家中外傭被家人們視如己出，生日有慶生、逢年過節包紅包，但最近發現家中金錢莫名其妙不見，且頻率與金額愈來愈多，因此裝設居家安全監視器，但卻在畫面中看到外傭替年長者盥洗時，用拳頭重擊年長者頭顱、粗魯拉扯雙腿，吹頭髮時吹風機亦距離年長者頭部太近，景象相當駭人。

PO文民眾認為，想不到這種事情會發生在自己家中長輩身上，許多網友看完影片後，都感覺到相當憤怒，紛紛留言寫道「真的很沒品竟然這樣欺負那麼瘦弱的阿嬤」、「欠打，怎打老人家就加倍奉還」、「她怎麼打的下手」。

根據《TVBS》報導，該名外傭今年37歲，從印尼經仲介公司來台，在廖姓雇主家中從事看護工作已3年，遭施暴的年長人士高齡90歲，仲介公司指出，由於目前發生這起傷害案件，將派人將施暴外傭帶往警局製作筆錄；警方則表示，此案移送地檢署後，將交由檢察官視被告是否有逃亡疑慮，再發文至移民署限制出境，「不會讓她輕易逃過應受刑責」。

相關影音