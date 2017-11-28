治安無名英雄！竹縣警局「監視器葉克膜小組」有家了

新竹縣警局的監視器「葉克膜小組」準備出勤，就是嬌柔女性也不讓鬚眉。（記者黃美珠攝）

2017-11-28 20:20

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣警察局內暗藏1組監視器「葉克膜小組」，專門搶救瀕死、被淘汰的主機，使其能重新成為「後備電子警察」，讓全縣各路口警局所有、過了保固期的監視器妥善率從原來的7成提升到9成。縣長邱鏡淳看到這群無名英雄的努力，除加補人力，還給了維修空間，用最經濟的方式，提昇這個小組的後勤支援能力。

這個被新竹縣警界私下推崇為「監視器葉克膜小組」的監視器維修小組就在保安科內，由科長陳啟明、股長陳定豐領軍，已有工友陳惠萍、約僱林瑪莉和鄧亦真一起以最儉省的方式，照顧著全縣所有路口的監視器，也因此讓不少外勤員警可以順利偵破一些犯罪行為。

讓人印象最深的就是今年2月底，發生在新埔鎮新北里1起5男涉嫌綑綁80歲老翁強盜案，正巧因為陳定豐案發前1天把當地通往楊梅方向的1支監視器給修好，適時掌握到作案車輛影像，以致協助全案得以在案發48小時後偵破！

縣長邱鏡淳因此看到了這個小組在治安上的無聲努力，採納前任局長溫枝發建議，不僅增補1名技工賴天晨、將新添2名約聘僱以分攤前述維修工作。

還把之前警局理髮部幾坪大的空間改作為「錄影監視系統維修室」，讓這個「葉克膜小組」從馬路上拆回、看似破銅爛鐵的待救主機等，不再只能擁擠地、像是廢棄般塞在保安科辦公室內，終於有了自己的專屬空間。

為了維修工程需要，陳定豐也把一度瀕臨報廢的交通隊號誌維修車回收再利用，作為該小組專屬工程車。雖然是10幾年的老柴油車，但整個「葉克膜小組」出動時，因為有它的升降桿協助，使得工作推動更加順利，大家都心懷感激。

保安科科長陳啟明直言，縣府每年約花1500萬建置錄影監視系統，沒有充分維護管理實在有愧公帑。但是真的財政困難，他們每年只有6、700萬的維修費，使得平均10月以後就無錢可以維護、保養，一旦碰上當年有強烈颱風造成毀損嚴重，預算更是捉襟見肘。

有了這個監視器的「葉克膜」維修小組的付出，就可以填補全縣每年有2到4個月不等無錢維護路口監視器的空窗窘境，更讓全縣各路口警局所有、過了保固期的監視器妥善率，從原來的7成提升到9成，對穩定治安有很大的幫助。

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新竹縣警察局保安科下的監視器維修小組，被推崇為「監視器的葉克膜小組」，在縣長邱鏡淳支持下，利用原來的警局理髮廳成立維修室，終於有自己的「窩」，有更好的「作戰」環境。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府警察局新成立的錄影監視系統維修室，提昇該局保安科下的監視器「葉克膜小組」作戰環境。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府警察局保安科回收一度瀕臨報廢的號誌維修車，提供監視器維修小組維修使用。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府警察局保安科回收一度瀕臨報廢的號誌維修車，提供監視器維修小組維修使用。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府警察局保安科回收一度瀕臨報廢的號誌維修車，提供監視器維修小組維修使用。（記者黃美珠攝）