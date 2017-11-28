今年台南已10件救護車傷亡車禍 警：勿忘禮讓

2017-11-28 18:26

〔記者王俊忠／台南報導〕國內各地發生阻擋救護車執勤救護的狀況時有所聞，日前台東有一輛執勤救護車遭遊覽車阻擋長達3分鐘，引發網友撻伐。台南市警交通大隊統計指出，今年1至10月南市共發生10件有人受傷的救護車車禍，提醒民眾騎、開車要禮讓救護車，因為肇事責任雙方會共同承擔。

對於救護車遭遊覽車阻擋，台東警方表示已對該名遊覽車司機開出3600元罰鍰並吊銷執照。8日在高雄發生1輛賓士車綠燈左轉，撞上闖紅燈的民營救護車，車頭幾乎全毀，而2位司機與救護車上的救護員也挫傷送醫。

市警交通大隊表示，依據道路交通管理處罰條例規定，聞消防車、救護車等特種車輛警號，不立即避讓或在後跟隨迫近者，處汽車駕駛人3600元罰鍰並吊銷駕照；道路交通安全規則第93條也規定，消防車、救護車等特種車輛執行任務時，得不受行車速度限制，且於開啟警示燈及警鳴器執行緊急任務時，得不受標誌、標線及號誌指示的限制，但消防車、救護車是要在執行「緊急救護用途」時，才可使用警鳴器與紅色閃光燈，仍應顧及行人及其他車輛安全。

交警大隊統計，南市今（106）年1至10月共發生10件有人受傷的救護車車禍，9日在歸仁區更發生載送患者、開啟警示燈及警鳴器的救護車，在行經保吉路口時闖紅燈，與綠燈直行的機車騎士相撞，造成騎士不治死亡。

交警大隊說明，救護車在執行緊急任務時有「優先路權」，其他用路人或車輛必須遵守法規禮讓救護車，民車如不慎與救護車發生車禍，應要負較大肇事責任。但救護車的優先路權不是絕對的，須擔負「確保其他用路人車安全」的義務。

交警大隊初步分析歸仁救護車禍死亡肇因，機車「於路口綠燈聞有救護車警號時，未立即避讓」；另救護車「開啟警示燈及警鳴器執行任務闖越紅燈未注意往來人車」，雙方均有肇事責任，後續由司法審理，因為路權無絕對，多一次禮讓、少一次風險。