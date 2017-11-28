攜毒與警「四目交接」 通緝犯跑百米腿軟GG

2017-11-28 18:28

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪警分局圳頂派出所獲報轄區僑愛巷附近常有可疑人士出沒，警方昨晚派員著便衣前往巡查，在僑愛巷弄內與一名男子「四目交接」，員警眼尖認出男子就是之前因毒品遭通緝的35歲洪姓嫌犯。

洪嫌見疑似便衣員警朝他靠近，心虛立刻轉身落跑，員警立即上前追捕，跑了將近百米後洪嫌無力跌倒，被員警制伏，經查驗身分，確定就是因毒品遭通緝的洪姓嫌犯，並在洪嫌身上包包內起出一級毒品海洛因總重約9.8公克、二級毒品安非他命總重約9.78公克，全案依毒品通緝及違反毒品危害防制條例移送辦。

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