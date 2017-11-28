就愛吃蟹膏！ 2男偷百隻毛蟹一口氣嗑掉43隻

2017-11-28 17:47

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣警局苗栗分局獲報，居住在頭屋鄉獅潭村的黃姓民眾，放養在後龍溪畔的100隻毛蟹被偷，警方循線查獲46年次謝姓男子與42年次吳姓男子涉案，兩人到案說明時坦承犯案，並說「當天就吃了43隻」，讓警方聽了也傻眼，今天訊後依竊盜罪嫌送辦。

謝男供稱，自己在後龍溪畔也放置捕魚蟹網，26日犯案當日去收回網子時，發現附近有不少毛蟹，便跟吳男一起犯案，「整籠捧走」，並且馬上蒸來吃，結果當天就大啖43隻，剩下57隻等著繼續享用，豈料警察就找上門。