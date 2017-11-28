香港老翁來台旅遊 為買土產竟耍詐騙錢

2017-11-28 17:17

〔記者黃良傑／高雄報導〕65歲香港籍余姓老翁以旅遊之名來台，卻用魔術般的手法詐騙飲料店家，佯裝買飲料沒零錢，拿出1千元找零，後來又改口有零錢，來回動作吸引店員注意，再瞬間把千元鈔藏收口袋，卻堅稱已付給店員，店家不疑有他，找零950元，鼓山警方獲報破案今函送。

余姓男子供稱，退休後來台旅遊散心，到鼓山區飲料店消費時，臨時起意訛騙店家找零，打算將詐騙所得拿去購買土產，再好好口嚐台灣好吃的土產，警方見他貪小便宜，告誡他別想在台灣這塊土地偷竊，一定會栽在警察手裡。

龍華所今表示，香港籍余姓男子於23日以旅遊簽證入境台灣，25日夜晚到鼓山區手搖飲料店欲購飲料，支付1000元給店員，趁店員找錢之際，余嫌向店員表示手上有零錢，請店員歸還千元鈔票，當店員歸還1000元後，余嫌突然又說零錢不夠，改口要支付1000元。

店員欲自余嫌手上接過千元大鈔時，余嫌瞬間將鈔票塞入手上的皮夾下，並指著收銀機謊稱店員已將鈔票放入收銀機，還向店員要求找錢，店員被搞得團團轉，店員找錢950元給余嫌，余嫌得手後拎著飲料，揚長離去。

店員事後察覺有異報警，警方迅速到場調閱路口監視器，逮捕疑犯余男，全案訊後警方依詐欺罪嫌將余男移送高雄地檢署。

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