正宮精心蒐證 逮到丈夫與小三路旁車震性愛

2017-11-28 17:06

〔記者王俊忠／台南報導〕1名退休男教師在10餘年前與小三阿英外遇生有1女兒，104年7月間男師與小三開車到台中市某地馬路車震，因男師妻子託人在車內方向盤下裝行車紀錄器，男師與小三車震性愛過程被錄下來當證據。雖男師與小三都否認自己是當事人，但台南高分院法官勘驗影像調查認定當事人確是男師與阿英，且有車震性愛情事，依妨害家庭罪判男師4個月徒刑、阿英3個月徒刑，得易科罰金確定。

判決指出，有碩士學歷、已退休的男教師是女子阿美（化名）的丈夫，但男師於93年間與小三阿英生下1名女兒。104年7月13日下午3點多，男師駕駛自用小客車搭載阿英沿國道1號到台中市進入市區，在中市某地馬路旁停下，兩人竟急的在車上車震「做愛做的事」，過程被車內行車紀錄器拍下來。

男師妻告訴法官，104年4月，她託人在車內安裝這機關，鏡頭裝在方向盤下方；主機裝在副駕駛座下面，每5分鐘就會錄一段，後來發現丈夫與小三在同年7月有通、相姦行為，就翻拍丈夫手機內的照片，照片中小女孩，她猜是丈夫外遇生下的女兒。

男教師與阿英兩人都否認是被拍影像中的人物，他們沒在車內車震做愛，並懷疑錄影檔案遭到剪接、造假；男師還說「沒有人會笨到在馬路旁做愛」。

二審法官調查，男師在地檢檢察事務官訊問時說「錄影檔翻拍照片是阿英，阿英身旁的駕駛人是我自己」。此外檢視錄影檔並未中斷，看不出是剪接、造假，法官根據當事人供詞與影片內容人物影像，斷定這一男一女是男師與小三阿英。

法官發現男師在開車途中就不斷撫摸阿英的乳房與下體調情，把車停在路旁後，男師與阿英都從前座爬到後座，阿英脫掉褲子、露出下體，跨坐在男師身上，還上下搖擺出現肉體碰撞聲，男師發出喘息聲與阿英的呻吟聲相互交織，判定兩人確在車上做愛無誤，且雙方交往時，阿英知道男師是有老婆的，兩人觸犯妨害家庭罪。