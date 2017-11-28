公益律師天團成立 全是戰力滿點司法官

台灣司法人權進步協會28日成立公益律師團，左至右分為桃園地院前庭長黃俊華、桃園地檢署前檢察官陳亮佑、花蓮高分院前法官顏世翠、桃園地檢署前檢察事務官組長宋英華、新北地檢署前主任檢察官陳以敦、司法人權進步協會理事長何俊英。（記者吳政峰攝）

2017-11-28 16:49

〔記者吳政峰、謝君臨、錢利忠／台北報導〕台灣司法人權進步協會28日正式成立公益律師團，提供弱勢民眾另一條法律扶助管道，初期共有9位律師上線服務，名單上每位律師均為前任司法官，戰力滿點，品質保證，堪稱律師界天團！

司進會理事長何俊英原為法務部參事，今年退休後，深感民眾對司法信賴還有很大的進步空間，決定「退而不休」，從公僕搖身一變成推動司法人權進步的領頭羊，與70幾位現、退役司法官及醫師共組司進會，改革首彈就是成立義務扶助公益律師團。

首波律師團9名單，各個大有來頭，令外界眼睛為之一亮，有從檢察體系退役的新北地檢署前主任檢察官陳以敦、桃園地檢署前主任檢察官范振中、廉政署前駐署檢察官於知慶、桃園地檢署前檢察官陳亮佑、桃園地檢署前檢察事務官組長宋英華、台北地檢署前檢察官施宣旭；也有法院體系退役的台南高分院前法官蘇清水、花蓮高分院前法官顏世翠、桃園地院前庭長黃俊華。

何俊英表示，民眾若有法律諮詢或訴訟需求，可請里長出示清寒證明，再向司進會申請免費法律扶助；若各級地方政府或公益、宗教、社福等團體手邊有個案，亦可主動與司進會聯絡；另情形特殊的個案，經評估後確實需要律師團協助，亦在義務扶助範圍內。

律師團雖不收律師費或酬金，但法院或政府機關所收取之裁判費、聲請費、執行費、證人日費旅費、鑑定費、政府規費、借提費及其他經法院裁定須支出等費用，仍應由當事人繳納。

「贏回民眾司法信賴，義務扶助是第一步！」何俊英認為，公益律師團的成立只是開端，接下來將推行法律平民化，逐步拉近民眾與司法的距離，減少誤解鴻溝。

何俊英表示，司進會的服務熱線為（02）2366-1218，服務時間則從早上10點到下午4點，即日起上線，近日也將函文各機關，請它們轉介有需要的弱勢民眾；若其他團體手邊有特殊境遇個案，也可主動與司進會聯絡。