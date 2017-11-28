中國偷腥產子想離婚 竟誑法官：「水瓶座不需性生活」

劉男外遇產子想離婚，騙法官與原配結婚14年只嘿咻6次，原配還稱「我是水瓶座不需要性生活」，士林地院法官不採信，駁回離婚聲請。（情境照）

2017-11-28 16:43

［記者黃捷／台北報導］劉姓男子赴中國工作，卻外遇產下一子，他為了與周姓原配離婚，竟誆稱結婚4年間只嘿咻6次，近10年更無性生活，還指周女曾說：「水瓶座的我不需要性生活。」但因他與周女育有2名子女，法官認為嘿咻6次就能有如此「成績」，不合常情，且劉男外遇責任較大，駁回離婚聲請，可上訴。

劉男主張，他與周女2003年結婚，婚後育有2名子女，但婚後性生活不到6次，最後一次已是2007年的事，他雖曾與周女討論性事問題，周女竟說「水瓶座的我不需要性生活」，周女更常因小事斥罵，甚至打他耳光。姊姊曾花錢讓他們去婚姻諮詢，連老師都說離婚率很高。

周女則說，劉男婚後長期出差，每年約有250至300天都待在中國，劉男2012年曾向表示要自己做生意，她還資助300萬元，未料2015年某日劉男返家，突然表示投資失敗，怕債務連累她要辦假離婚，但她認為只要辦理夫妻財產分別制即可，並未同意。

周女說，同年10月間她無意間發現劉男的姊姊、弟弟同時傳訊息，質問劉男「為何二奶已生出小孩？」這才知道劉男在中國結婚產子，QQ上甚至有劉男與二奶的婚紗照，以及「我可愛的兒子」相冊。

此外，除了2名子女，她還曾流產1次，性行為不到6次卻能懷孕3次，實非一般人得以理解，她為了在劉男返台期間盡力配合性需求，甚至購買性愛教學光碟、向表哥商借色情影片回家，劉男為了離婚卻這樣騙人，令人啼笑皆非。

劉男雖否認外遇生子，辯稱他向照片中女子商借人民幣1萬，才認女子小孩為乾兒子，婚紗照則是充當攝影師友人的模特兒，但法官認為辯詞太過離譜，並未採信，兩造婚姻出現重大破綻，應歸責於劉男，遂駁回離婚聲請。