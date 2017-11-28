泰源技訓所收容人誤觸高壓電 下午宣告不治

2017-11-28 16:15

［記者王秀亭／台東報導］台東泰源技訓所35歲楊姓收容人今天下午在監所合作社旁，利用高壓噴洗機，進行洗地作業時，疑誤觸220伏特的電源線，當場倒地，所方進行急救後送台東馬偕醫院，仍於今天下午3時40分宣告不治。

泰源技訓所表示，楊姓收容人被電擊倒地，管理人員發現立刻施予急救，恢復呼吸心跳後，立即由所內的救護車載運，台東縣消防局高救隊救護車在中途接駁，並送往台東馬偕醫院急救。

所方表示，楊姓收容人因搶奪案判刑8年，是高雄人，100年入監服刑，103年轉到泰源技訓所，平時健康狀況良好。