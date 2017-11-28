屏市大湖汽車電材行大火賠償談不攏？受災戶拉白布條抗議

屏市大湖汽車電材行大火賠償談不攏，受災戶到業者家拉白布條抗議。（記者葉永騫攝）

2017-11-28 16:02

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市友鴻汽車電材行上月20日大火造成鄰居7戶民宅受波及，由於雙方賠償談不攏，受災戶今天憤而到電材行門口拉白布條抗議。

今年10月20日下午屏東市大湖路友鴻汽車冷氣保養電材行發生大火，火勢一發不可收拾，波及隔壁7戶民房，造成嚴重的損失，其中5戶內部損壞嚴重，住戶被迫搬到外面租屋，羅姓業者與住戶申請屏東市調解委員會協調相關賠償事宜，其中損失較輕微的2戶同意和解，其他5戶則因為金額談不攏而宣告破裂。

屏東市民代表方一祥表示，5戶居民的損失金額大約在500萬元左右，金額不算多，業者在火災後重新租地又開張營業，對於鄰居的賠償事項則相當消極，誠意明顯不足，因此在調解不成後只能訴諸法律。

受災戶今天上午則到羅姓業者的住戶拉白布條抗議，表明火災發生後，受害者有人住在車庫內，毫無生活品質，要求羅姓業者拿出良心，賠償損失，不應該不出面處理，任由鄰居生活在水火之中。

羅姓業者說明，並不是不願處理，而是火災後他也是損失慘重，賠了1、2千萬元，現在鄰居要求的金額太高了，甚至連名牌包包、衣服、眼鏡都要他賠，覺得太過離譜，才會讓賠償金額談不攏。