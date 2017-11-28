守護神？關務署幫立委「把關」防詐騙

今天行政院長賴清德（右）才期許海關要以截毒於關口「的守護神」，很諷刺的是關務署長廖超祥（左）竟然下令台北關為防止立委收到詐騙貨到付款快遞，特別將所有立委名字輸入電腦替立委把關，也成為防止立委遭詐騙於的「立委守護神」。（記者姚介修攝）

2017-11-28 16:04

〔記者姚介修／桃園機場報導〕台灣和立委同名同姓的民眾「有福了」，為了防止立委收到「貨到付款」詐騙快遞，財政部關務署提供「新服務」為立委把關的措施，將所有立委姓名輸入電腦，只要進口「貨到付款」的快遞收件人和立委同名同姓，電腦馬上阻絶，並要求報關行要再補委任書或用電話確認，關務署用毒品阻絶境外的決心，來避免立委收到貨到付款詐騙快遞，沒有和立委同名的市井小民就得要自求多福，行政院校今天巡視台北關宣誓查緝毒品決心，並強調海關要以截毒於關口的「守護神」為作為自我期許，如今除了截毒關口外，也成為防止立委遭詐騙的「立委守護神」。

據瞭解，3個月前有以「貨到付款」的快遞包裹，由國外寄來台灣，收貨地址則是新竹縣警察局，收件人有段姓、邱姓及林姓等3位立委，謹慎起見，新竹縣警局向這3位立委求證，證實並不是立委訂的貨物，立委也找來財務部關務署表示，這種冒名快遞怎麽可以隨意用立委的名字，關務署也任意放行，所以關務署才會想出這種方式「把關」，絶對要將有意詐騙立委的「貨到付款」快遞阻絶境外，和毒品同樣等級的把關方式。

一般海關查到的無主毒品快件包裹或是詐騙快遞，海關找不到貨主就直接將報關業者移送，最後雖然不會判刑，但對業者來說造成很大的困擾，而海關對立委又是另一種追查真相的精神，相較之下，差別待遇太大了。

今年7月海關因程序瑕疵疑似錯放夾藏毒品的進口機具事件曝光後，不但沒有追查到被「偷走」的放行機具外，事件解決是署長人馬的決定，最後由台北關關務長承擔結果下台、當時允許用海運模式錯放的組長降職後，現在也申請退休，但是唯獨安排自己海運人馬造成錯放毒品疏失關務署署長老神在在仍在其位，繼續把自己聽話海運的人馬放在空運重要的位置，不但課長以上職務都要署長決定，甚至署長還告訴外界，台北關沒有有能力的空運關員，他才會安排海運來管理空運。

關務署長這番「貶低」空運關員的話術不管是真是假，但已經傷到許多努力打拚執行業務的空運關員受創，也讓大家都無法接受署長「重海輕空」的偏見，也才會傳出就是因為錯放藏毒貨物沒有受到懲處，才會以幫立委「把關」作為立委沒有封殺他的回報，當然有關員指出，這也許是玩笑話，但是為了討好立委，竟然將立委名字輸入電腦幫立委把關的做法，也讓很多空運基層關員都無法理解與接受。