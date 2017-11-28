姊妹口角鬧上法院 姊上傳起訴書違反「個資法」被訴

2017-11-28 15:50

［記者鄭淑婷／桃園報導］43歲梁姓女子與妹妹不合，梁女不滿妹妹在臉書PO文「公審」她，因此對妹妹提出家暴、誹謗告訴，她收到妹妹的起訴書後，拍照傳給曾「公審」她的網友，卻沒有將上頭妹妹的個資隱藏，反被妹妹控告違反個人資料保護法，桃園地檢署檢察官偵結將梁女起訴。

梁女辯稱，之前妹妹PO網公審她，她才會將起訴書私傳給曾看到文章的人，想要澄清、證明自己的清白；不過，起訴書上梁女妹妹的姓名、出生年月日、身分證號碼、住址「全都露」，檢方認為梁女已違反個資法。