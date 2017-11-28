嗆退警賴坤柚像流氓挨告 周玉蔻：我是合理評論

2017-11-28 15:37

〔記者張文川／台北報導〕資深媒體人周玉蔻，今年4月在政論節目中，指稱雲林縣退休警察協會執行長賴坤柚「你剛才那樣就是流氓」、「我現在覺得你像流氓，警察上節目像流氓！」，賴坤柚向台北地院自訴控告周玉蔻公然侮辱、誹謗，法院今天開庭，周玉蔻不認罪，答辯說她沒有妨害名譽的惡意與主觀犯意，她是針對賴在節目中的發言進行合理評論。

賴坤柚今未到庭，律師指控，周玉蔻於今年4月10日在年代電視台「新聞面對面」政論節目中，多次以言語辱罵他是「流氓」，包括「你剛才那樣就是流氓」、「我現在覺得你像流氓，警察上節目像流氓！」、「警察像流氓就是這種嘴臉」、「你就是流氓！退休警察的形象都被你搞壞了」等等。

賴坤柚主張，他擔任警察30餘年退休，現任雲林縣退休警察協會執行長，為爭取退休警員權益，上節目表達退休警察對於年金改革的理念與訴求，卻遭周玉蔻在節目中公然侮辱他的名譽，透過節目向全國播出，致使他的名譽遭受重大損害，因此提告。

周玉蔻今答辯指出，賴坤柚在節目開場回答主持人的問題時，使用大量暴力抗爭的激烈言詞，她才會批評賴的言論「像我印象中的流氓、令人反感、得不到社會共鳴」，強調她是針對賴的言論進行合理評論，是對事不對人，她的哥哥也是退休警察，她不認為賴的這些暴力抗爭年金改革的激烈言論可以代表所有退休警察。法官定12月27日再開庭。