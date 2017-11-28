上摩鐵「嗯嗯啊啊」談案情？ 律師妻隔牆聽見破門提告

2017-11-28 15:42

〔記者黃建華／高雄報導〕一名50歲王姓婦人因打離婚官司，和黃姓律師發展出不倫戀，兩人共赴汽車旅館，未料，黃妻早懷疑老公在外偷吃，雇請徵信社跟監並在「摩鐵」隔壁開房蒐證，怒告王婦通姦並民事求償，高雄地院一審，王婦辯稱開房是討論親戚官司，黃男則坦承愛撫，否認和王女做愛，王婦通姦獲判無罪，民事則認定王女侵害黃妻配偶法益，判王女應賠黃妻30萬元。可上訴。

判決指出，高雄一名黃姓律師之妻因懷疑老公外遇，2015年雇請徵信社跟監，6月5日下午5時發現老公和50歲的王姓婦人，開車進入高醫旁的汽車旅館開房休息，黃妻遂和徵信社人員在隔壁房間蒐證，隔牆聽到「嗯嗯啊啊」疑似作愛聲，於是破門怒控王婦涉嫌通姦妨害家庭，並求償80萬元。

王婦堅決否認和黃姓律師開房間做愛，辯稱當天是因親戚有官司，打電話要和黃律師討論案情，黃律師剛好在高醫，才約在一旁的薇風情汽車旅館開房討論。不過，黃律師則坦承雙方「有愛撫，沒有做愛」，還說自己有糖尿病，不容易勃起。

黃妻甚至買下房內床單送驗，鑑識結果確認床單沒有精斑反應。王婦通姦部分因此獲判無罪。

不過，黃妻認為，王婦和黃姓律師的交往，已逾越正常之社交關係，非屬社會一般通念所能忍受之往來。認為被告王女與黃外遇問題，已造成她身為配偶的嚴重傷害，加上委請徵信社抓姦前後花了53萬元，求償80萬元。

但王婦堅稱自己並非黃姓律師外遇對象，並叫窮說自己住的大樓鄰近殯儀館，並非豪宅。法官調查發現，黃妻先前雇請徵信社花的25萬元，要蒐證的外遇對象並非王婦，抓到王婦和黃姓律師到摩鐵當天的徵信費用只花28萬元，最後判王婦應賠黃妻30萬元為適當。可上訴。