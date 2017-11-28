詐團4天拐全台126萬元 警逮D奶車手送辦

2017-11-28 15:04

〔記者陳文嬋／高雄報導〕鳳山警方今表示，詐騙集團4天詐財近126萬元，鳳山警方調閱領錢畫面，以車追人深入調查，11月19日先查獲張姓車手到案，被法官裁定收押，昨又查獲蔡姓D奶車手到案，今將蔡女依法送辦，另有1人在逃，全案擴大偵辦中。

鳳山警方調查，詐騙集團以三民書局網路購物設定錯誤手法，誘騙被害人依指示操作ATM轉帳匯款，又以「猜猜我是誰」手法，假借親友名義行騙，自9月26日至29日4天，全台詐財近126萬元，總計15人被騙錢。

警方調閱銀行提領畫面，發現張男（39歲，有毒品、賭博前科）駕駛自小客車，搭載蔡女（40歲）到銀行領錢，警方以車追人鎖定張男涉案，11月19日先於鳳山區安寧街，趁張男下車時逮人，起獲注射針筒1支，查扣車輛、手機等犯罪工具。

警方昨天下午到前金區中正四路，趁蔡女與男友外出突襲逮人，蔡女嗆警沒怎樣找她幹嘛？警方反嗆，「就是有才要抓妳」，將她帶回分局偵辦，今將她依詐欺罪嫌送辦。

警方表示，2人到案均否認是詐騙集團車手，張男辯稱蔡女請他開車載她，他只負責開車，不知道她幹什麼？蔡女則睜眼說瞎話，辯稱警方調閱的領錢影像不是她。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆