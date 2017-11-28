三寶違停竟嗆警白癡 拖行女警、罰更大

陳女不顧女警還在車旁，竟加速駛離，害女警被拖行踉蹌倒地。（記者姚岳宏翻攝）

2017-11-28 14:42

〔記者姚岳宏／台北報導〕40歲陳姓女子昨天下午在台北市信義路三段紅線違規停車，1名女警上前勸說要她離開，沒想到陳姓女駕駛開口就罵「白癡啊」，女警聞言抓著車門要她下車，沒想到陳女立刻踩油門要離開現場，女警因此遭拖行數公尺踉蹌倒地，陳女最後依妨害公務罪嫌送辦。

大安分局新生南路派出所女警許筱慈昨天下午巡邏時，在信義路三段147巷口，發現一輛轎車違規停放於路口紅線處，許員為避免該車影響交通，趨前柔性勸導駛離，但該車陳姓女駕駛竟不理會女警，反而藉故拖延遲不肯離去，許員見女駕駛不聽勸導駛離，遂直接鳴笛驅離，陳女駛離時竟惱怒辱罵女警「白癡啊！」

許員為捍衛執法尊嚴，欲拉開車門質問陳姓女駕駛「妳現在說什麼？」此時陳女不顧女警還抓著車門，竟突然加速左轉駛離，將女警拉扯踉蹌數公尺倒地，陳女見狀趕緊停車，女警強忍痛楚隨即爬起，上前詢問「妳剛才罵警察什麼？」陳女仍裝傻說「我有說什麼嗎？」

女警告知「你沒有說話嗎？我都有錄到…」「我沒開你單，妳還罵我白癡」，陳女自知理虧，開始以「對不起警察大人！對不起！」等戲語揶揄，被帶回派出所訊問時，仍稱是在罵小孩白癡，惟事發當時只有陳女1人在車上，警詢後依妨害公務罪嫌移送台北地檢署偵辦；當時有路過民眾見女警跌倒，還上前向她慰問致意表示「辛苦了！」恰與陳姓女駕駛態度形成強烈對比。

陳姓女子違規停車，遭警取締。（記者姚岳宏翻攝）

陳姓女子違規停車，遭警取締。（記者姚岳宏翻攝）