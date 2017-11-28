少年買毒欠1000元 毒販開賓士車「收帳」

2017-11-28 14:35

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市邱姓與林姓男子，去年7月賣1000元的安非他命毒品給少年阿凱，不料阿凱身上沒錢而賒帳，兩人還開著賓士車，到大雅區找少年「收帳」，賺取區區數百元利潤，卻沒想到觸犯販賣第二級毒品重罪，林男辯稱他沒有賣毒品，安非他命是招待阿凱吸食，他是受邱男指揮向阿凱拿錢，邱男不否認拿毒品給阿凱，但否認販毒，台中地院認定兩人共同販毒，依毒品危害條例判處林男1年10月徒刑，邱男則重判7年2月徒刑，1000元不法所得沒收，可以上訴。

判決書指出，台中市林姓男子（21歲）暫住邱男（41歲）的住處，積欠邱男房租與生活雜支5000元，邱男要求林男幫他販毒來抵償債務，兩人透過臉書，與尚未年滿18歲的少年阿凱（化名）「搭上線」，雙方約定去年7月4日凌晨2時許，在靜宜大學對面夜市內的超商交易毒品安非他命，當時兩人交給阿凱1小包安非他命，阿凱身上卻沒錢，雙方同意翌日（5日）取款。

5日傍晚5時許，邱男駕駛自己的黑色賓士車，載著林男及其女友李女（不知情，未起訴），為了區區1000元，驅車到大雅區阿凱的住處附近，等候阿凱交出1000元，阿凱依約定支付1000元，由邱男取走，林男沒有獲得半毛錢，卻沒想到阿凱被警方查獲吸毒，並供出毒品來自林男與邱男。

台中地院審理時，林男不否認拿毒品給阿凱，但他宣稱是招待阿凱吸食，沒有向阿凱收錢，他只是跟著邱男一起去找阿凱，1000元是邱男收的，邱男也不否認拿毒品給阿凱，但他沒有收錢，他還辯稱賓士車借給林男，是林男開賓士車去找阿凱拿1000元，他不在現場，也與他無關。

台中地院比對證人的供詞，包括阿凱與李女都指證，邱男開賓士車去收錢，另外，阿凱與林男透過臉書，亦有買賣毒品的對話，阿凱還強調「5號給」（5日再支付購毒的1000元），足以認定邱男與林男販毒，兩人都是共同正犯，不過，1000元的販毒利益都由邱男拿走，林男並供出毒品來自邱男，據此減輕其刑，判處徒刑1年10月，至於否認販毒的邱男，雖僅販毒1次，所得僅1000元，卻是無期徒刑或7年以上徒刑的販賣二級毒品重罪，據此判處他7年2月徒刑，1000元宣告沒收，可以上訴。

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