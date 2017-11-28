促銷法拍皮衣！ 行政執行署高雄分署拍「時尚秀」短片

行政執行署高雄分署拍賣欠稅扣押物品，越來越有創意，為成功促銷一批查扣的皮衣，該署特別拍攝一支由替代役男、行政執行署人員客串模特兒的時尚走秀短片，型男靚女走秀有模有樣，頗獲外界好評。（記者黃建華翻攝）

2017-11-28 14:36

〔記者黃建華／高雄報導〕行政執行署高雄分署拍賣欠稅扣押物品，越來越有創意，為成功促銷一批查扣的皮衣，該署特別拍攝一支由替代役男、行政執行署人員客串模特兒的時尚走秀短片，型男靚女走秀有模有樣，頗獲外界好評。

行政執行署高雄分署12月5日（星期二）下午3點將舉辦123聯合拍賣事宜，當天將拍賣250件皮衣與查扣的不動產，為了促銷這批欠稅查扣的皮衣，行政執行署人員、替代役男特別客串時裝模特兒，拍攝一支「時尚走秀」短片，希望吸引買家參與投標。

這支由行政執行署人員、替代役男客串型男、靚女拍攝的時尚走秀短片，有模有樣，剪輯配樂頗專業，今天首度曝光，備受好評。

不過，行政執行署高雄分署表示，當天拍賣會並不會有走秀活動，當天拍賣的250件皮衣，男裝女裝都有，原價售價都在新台幣10000元到50000元之間，拍賣當天統一售價每件2000元，如果全部順利拍賣出，可望替國庫進帳50萬元，想撿便宜的民眾可別錯過！

此外，當天還有不動產拍賣，歡迎民眾進場投標。

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