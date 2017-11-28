員工洗肥料桶卻喪命 負責人少付賠償金改判2年

2017-11-28 14:31

〔記者吳昇儒／基隆報導〕任職於冠鼎環保公司的工人陳兩全及李格勝，前年清洗肥料桶時，因吸入過多沼氣身亡。檢警調查，方姓負責人未依規定設置保護設備，觸犯業務過失致死罪，將她移送法辦。基隆地方法院一審判處方女有期徒刑1年半，緩刑5年；方女卻未依照約定支付和解金，家屬認為受到二度傷害提出上訴。二審改判方女有期徒刑2年，緩刑5年。

工人陳兩全前年沒配戴空氣呼吸器等防護器具，只穿青蛙裝就進入2.9公尺高的肥料桶內清洗，因吸入沼氣不適，向桶子上方的工人李格勝求救，瘦小的李男奮力拉，反被體型壯碩的陳男拖進桶內，2小時後，兩人被發現時已回天乏術。方姓負責人被檢察官依業務過失致死罪起訴。

一審時，方女為取得被害者家屬原諒，表示會分別賠償陳、李兩名員工300、640萬元，第一期分別先支付50、100萬元，並約定於今年2月20日給付頭期款項。

但是方女卻在頭期款支付時，分別只給家屬40萬元。家屬認為遲遲未獲得賠償，此舉已經造成二度傷害，且與原判決情況有所差異，便請檢察官提出上訴。

二審法官認為，方女與被害者家屬調解履行遲滯原審量刑情況有變，檢察官指出被告量刑過輕有理由，撤銷原判決；但考量她有小孩要扶養，且承認犯行，判處有期徒刑2年，緩刑5年。