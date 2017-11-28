建置3395支追車系統 彰警天羅地網抓犯罪

彰化縣警局在全縣部署3395支車牌辨識攝影鏡頭，成為破案利器。（記者湯世名翻攝）

2017-11-28 13:49

〔記者湯世名／彰化報導〕電影《全民公敵》真實版！彰化縣警局開發「車輛主動追緝系統」，在全縣部署3395支車牌辨識攝影鏡頭，過濾涉案車輛的即時位置，再結合警車即時掌握嫌犯行蹤，迅速趕抵現場，成為破案利器，今年即透過這套系統偵破兩起搶案，讓歹徒無法遁逃。

彰化縣警局開發「車輛主動追緝系統」，偵破多起搶案。（記者湯世名翻攝）

彰化縣警局副局長賈立民今天在「天羅地網~彰化治安看得見」成果發表會指出，全縣由警局設置的路口監視器，目前共有8483支，前年縣警局與科技廠商合作，耗時半年開發出「車輛主動追緝系統」，在其中的新3395支監視器中加入「車牌辨識」的攝影鏡頭，以雲端連線追蹤辨識車牌，立即過濾出特定涉案車輛的即時位置，再結合警車追蹤定位地理資訊系統，即時掌握嫌犯行蹤，成為破案利器。

彰化縣警局開發「車輛主動追緝系統」，偵破多起搶案。（記者湯世名翻攝）

今年9月間，前科累累的賴姓男子一再換乘交通工具，故佈疑陣持槍在埔心鄉搶刼檳榔西施8000元，警方透過「車輛主動追緝系統」，很快在台中市將他逮捕歸案；日前彰化縣伸港鄉1家柑仔店被1名蒙面穿雨衣男子持刀強盜7包香菸後騎機車逃逸，警方也根據這套系統，迅速在溪州鄉將他查獲到案。

在全縣部署3395支車牌辨識攝影鏡頭，成為破案利器。（記者湯世名翻攝）

賈立民強調，這套系統具備「行車軌跡」、「主動追緝系統」等多項智慧功能，領先許多縣市，讓彰化縣強盜、搶奪甚至肇事逃逸等街頭暴力大幅下降，且除彰化縣警局建置，台南市警局今年中也曾來取經觀摩後，完成建置，展現運用錄影監視系統及資訊科技力量，充分發揮效益的「電子警察」功能。

彰化縣警局在全縣部署3395支車牌辨識攝影鏡頭，成為破案利器。（記者湯世名翻攝）

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