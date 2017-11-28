差10分鐘就「火化」！ 6萬元丢垃圾車緊急尋回

2017-11-28 13:42

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣社頭鄉林姓男子，日前把6萬元用廣告紙包住，放在垃圾桶內，昨天林妻清理房間，把垃圾清理，丟到垃圾集中站，公所垃圾車再轉運到溪州焚化爐燒掉。

林男得知6萬元即將被「火化」，飛車奔到公所找鄉長，希望「攔車救錢」，鄉長劉錦昌「急急如律令」，急call行駛中的司機折返，回來垃圾轉運站「卸貨」，林家在惡臭彌漫的垃圾堆中，終於找到6萬現金，只要差10分鐘，錢就燒光光。

上午9點半，林家大大小小，已在轉運站等待，準備尋現金。18噸的垃圾從垃圾車中倒了下來，再由推高機來回搬運，垃圾平鋪開來，林家大小一湧而上，林男眼光銳利，不到10分鐘，即看到熟悉的「藍色垃圾袋」，此時，林妻也剛好看到那垃圾袋，兩人眼光交會，會心一笑，林男心中大石放下，林妻則是狂叫「感恩鄉長，讚歎鄉長」。

林男說，6萬元另有它用，因家裡常有外人出入，前天他慎重其事地用廣告紙包住，特別放在他書房的垃圾桶內，避免被人看到，書房平常都由他整理，心想十分安全，豈料不知情的太太利用假日整理書房，就把裝有現金的垃圾袋拿起來丢掉。

他說，昨天準備從垃圾桶內取出6萬元，不料垃圾桶「空空如也」，他心涼了半截，一問之下，才知太太當垃圾丟掉。

他急奔公所「攔車救錢」，上午9點，載著6萬現金的垃圾車已在前往溪州焚化爐的路上，鄉長劉錦昌急call司機「回來、回來」。

劉錦昌說，為了這6萬元，昨天上午整個鄉內的垃圾回收作業停擺，但能為民眾從垃圾堆中「救」回6萬元，大家都感到很高興。