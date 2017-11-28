合庫搶案後 新北公庫防搶演練出動談判官

2017-11-28 13:28

〔記者吳仁捷／新北報導〕新竹合庫搶案，搶匪打死無辜的行員後，金融機構安全再成焦點；新北市板橋警分局今天選在新北市公庫之一，台灣銀行板橋分行，舉辦逼真的金融機構攔截圍捕及防搶演練，在合庫及近年搶案後，有別於以往警方強勢攻堅逮捕搶匪，這次員警由受過訓的偵查隊長林子翔擔任談判官，對搶匪「動之以情」，要搶匪多想想家人，最後勸降匪徒，化解一場人質危機。

板橋警分局今天上午假設2名搶匪持槍闖入台銀，搶走20萬元逃逸，在市區橫衝直撞，警網獲報立即通報攔截圍捕，設下層層攔截點，其中一名搶匪在新站路口被員警拉下車逮捕，另名搶匪棄車逃亡，還挾持1名在體育場運動的女子，警方見有人質危機，出動快打特警隊，派出受過談判官訓練的板橋警分局偵查隊長到場對搶匪心戰喊話。

「你被包圍了～你周遭全是警察，給自己一個機會，放下武器，釋放人質，你的家人還在等著你，你的女兒才國中二年級，忍心他失去爸爸？」原本拒降的搶匪，內心動搖後，談判官再加碼喊話說：「法律會給你改過自新的機會…」，搶匪瓦解心防放下手槍，隨即被幹員壓制。

警方說，金融機構攔截圍捕演練雖是例行演習，但需要所有員警同心協力，考驗員警的默契與平常訓練，而擔心民眾受驚嚇，警方在銀行外設立警語，擔任搶匪歹徒也穿上印有防搶演練字樣的背心，避免被見義勇為的民眾誤認。