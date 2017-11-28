狠爸虐2童 子成植物人、女斷肋骨 重判8年定讞

還未滿月的女嬰被爸爸打斷3根肋骨，畫面觸目驚心。（記者顏宏駿翻攝）

2017-11-28 13:24

〔記者項程鎮／台北報導〕彰化黃姓男子因工作疲累、情緒不佳，竟把氣出在哭鬧的兒女身上，兩年間，竟分別對才2個月大的兒子和出生不滿一個月的女兒，先大力緊抱再用力搖晃，導致兒子成植物人，女兒則肋骨斷3根且全身多處瘀青，最高法院依成年人故意對兒童重傷害等罪，判處黃男8年徒刑確定。

判決指出，在工地上班的黃男婚後和太太生下2女1男，103年5月26日，黃男兒子才剛出生2個月，黃男不耐兒子哭鬧，將兒子緊抱胸前並激烈搖晃，導致兒子頭部外傷、腦膜下出血、肋骨骨折，送到醫院時已無生命跡象，轉送彰基醫院雖恢復生命跡象，但因腦部缺氧過久，已成植物人。

兩年後、105年2月17日到同年3月18日之間，黃男的次女才滿月不久，黃男又受不了女兒哭鬧，竟毆打並激烈搖晃，造成頭部外傷，雙眼視網膜出血，右胸第4、5、6根肋骨斷掉，送醫救撿回一命，醫院通知縣府社會處，社工發現案情不單純，緊急安置女童。

高院認為，黃男因工作疲勞，又不知如何安撫嬰兒，情緒失控傷害親生子女，這是人倫悲劇，不是故意要傷害兒女，因此判處8年徒刑，上訴後被最高法院駁回；至於黃男幫次女洗澡不慎燙傷的部分，先前已判拘役20天確定。

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