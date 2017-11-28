紅衣男車停路邊燒炭輕生 家屬破窗救援來不及…

親友破窗救人，但未及救回男子一命（記者吳昇儒攝）

2017-11-28 13:16

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市消防局今日中午接獲民眾報案指出，位於培德路往天外天復育園區旁，有一名男子在車內輕生。救護人員趕抵現場時，只見後車窗已被男子親友打破，但車內的男子已無生命跡象，身體僵硬明顯死亡，通知警方到場處理。

警方初步調查，輕生的男子年約41歲，身穿紅衣，自行開車前往該地點，將駕駛已被放平，躺在車內燒炭，到場時親友已經將車窗擊破，目前正在釐清男子輕生原因。

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