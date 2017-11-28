住旅社偷鄰宅 怕臨檢贓物掛窗外

2017-11-28 13:06

〔記者吳仁捷／新北報導〕投宿旅社竟是為了犯案！男子林子龍染毒，從花蓮風塵僕僕跑到桃園及板橋等地行竊，短短一個月就犯下9件住宅竊盜案，讓警方訝異的是，他做案前都會先勘查地形，甚至花錢投宿旅社，從旅社頂樓攀爬到隔壁民宅，或者透過鷹架爬入民宅行竊，他為免犯行被發現，將偷來的贓物還先掛在藏身處外，板橋警方上門逮人，一口氣偵破林嫌涉及的9件住宅竊案。

警方調查，24歲的林子龍有毒品及公共危險前科，他從花蓮北上到處打零工維生，因為染上毒癮，缺錢買毒只好到處行竊，11月初他前往桃園龜山找姊姊，發現民宅透天厝旁搭建鷹架工程，觀察地形後，凌晨2點攀爬鷹架進入屋內，翻箱倒櫃找尋值錢物品，當時徐姓屋主一家人就在屋內睡覺，聽到聲響起身查看，才發現家裡遭小偷，被偷走手機、現金及金融卡，氣得破口大罵小偷實在太囂張。

警方說，林嫌食髓知味，11月中旬獨自跑到板橋地區，租下南雅西路一處套房當「工作室」，白天到處勘查地形，只要發現大門沒關，他就大膽進入行竊，遇到有人問起，他就隨口說找朋友，他也挑選緊鄰工地的公寓，利用體型優勢，當起蜘蛛人攀爬到鄰宅闖空門，短短一個月就犯下9件竊盜案，得手數十萬元。

板橋警分局案發後也組成專案小組，分析歹徒行竊手法，發現這名竊嫌做案後都會搭乘計程車返回租屋處，警方也從案發現場監視器，鎖定這名右手臂有明顯刺青的竊嫌27日傍晚板橋派出所員警利用清樓專案家戶訪查的機會，前往這處套房查訪，林嫌當時正在屋內睡覺，聽到敲門聲後起身開門，員警一眼就發現桌上擺放著毒品吸食器，立刻將他上銬逮捕。

林嫌見警方上門，承認自己犯下多起竊案，員警在租屋處搜出一堆被害人的身分證、學生證、金融卡、信用卡、悠遊卡及手機，清查發現他涉及多起住宅竊盜案，最扯的是，員警發現他11月12日投宿在板橋後菜園街一間旅社，目的竟是為了從旅社頂樓攀爬到隔壁民宅頂樓，侵入行竊財物，得手後擔心員警上門臨檢，就把整包贓物吊掛在旅社窗外，初步估計，他11月犯下的竊案得手將近數十萬元，但全被他用來買毒花用殆盡。

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