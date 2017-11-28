幫亡者做法會太累拉K紓壓？ 禮儀師這麼說被吐槽

余姓禮儀師被警方查獲車內拉K。（記者許國楨翻攝）

2017-11-28 13:04

〔記者許國楨／台中報導〕余姓禮儀師日前邊開車邊拉K，途中停等紅綠燈因體力不繼竟昏睡被警方叫醒，打開車窗便從車內飄出陣陣K他命味道，引起員警注意盤查起出K毒，他供稱因才幫亡者做完頭七法會兩天沒睡，隨即又要趕到火葬場，因工作壓力大才拉K紓壓；警方則駁斥，再怎麼壓力大也不是染毒的理由，訊後全案仍依毒品罪嫌送辦。

台中市第六分局永福所警員陳志宗、洪國峰當天巡邏行經福科路與永福路口時，見一輛自小客在紅燈轉換成綠燈時仍怠速停於路中，警方一度以為駕駛身體有狀況立即上前關心，經敲打車窗多時，20歲的余姓駕駛才驚醒並睡眼惺忪的搖下車窗，表示馬上會開走車子。

未料此時車內飄出陣陣K他命味道引起警方注意盤查，余男主動自駕駛座下方取出吸食K他命菸盒1個及K他命1小包（1.98公克）交付，擔任禮儀師的余男供稱，殯葬禮儀師在臨終服務內容中，扮演著極為重要的角色，工作內容相當繁雜，半夜接到電話出門處理喪葬事務更是家常便飯，長期下來因工作壓力大才拉K紓壓。

余男稱，稍早才剛幫亡者做完頭七法會，已經2天沒有好好睡覺，當時正要趕往火葬場做法會，因實在太累了才會在停等紅燈時睡著，陳員斥責余男身為禮儀師竟不尊重生命，罔顧自己及他人安全，且吸毒就是不對，這些都不能成為染毒的理由，這下不但要送裁罰還得接受勒戒，真是得不償失。