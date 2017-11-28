警成功阻詐過程PO網 員警長相直接讓留言歪樓

2017-11-28 12:49

〔記者王駿杰／新竹報導〕一名秦姓女大生上網購物，卻接獲詐騙電話，對方以「解除分期付款」等老梗，誘騙秦女去ATM前依指示操作，所幸她的慌張神情引起警方注意，及時攔阻；事後，警方在臉書上PO文，呼籲民眾網路購物陷阱多，不過，這名到場處理的員警因外型斯文帥氣，反成為網友討論的焦點。

警方指出，秦女上週在家用網路購物，事後卻接獲自稱客服人員來電，指因工作人員疏失，將當天付款資料誤設成分期付款，要求秦女前往ATM操作，取消匯款。

由於秦女真的在該網站購物，對方又能說清楚她購物的時間、金額與付款方式，因此不疑有他，立刻飛奔趕往市區銀行ATM前，依指示操作。

正巧，新竹市警二分局東勢派出所所長吳侯昌、員警蔡昀達在附近執行防詐勤務，蔡男察覺一旁的秦女神色緊張，邊聽電話邊操作ATM，直覺有異，便上前關心，發現她正依開頭為＋886的來電操作解除設定，立刻進行柔性勸說，及時攔阻替秦女保住存款，秦女也至派出所感謝警方。

事後，警方將事發經過PO上警用臉書專業，提醒民眾ATM不能解除設定，詐騙來電一般均為＋886開頭。但這則PO文卻因一張蔡員與秦女的合照引發熱議，大讚他既帥又溫柔，留言直接歪樓。不少網友說，「Wow現在的警察都這麼帥嗎？」、「真的超級帥的，暖男！」

警方說，26歲的蔡員是警專104年特考班，106年1月畢業分發至派出所，上班認真積極，敏銳度高，警方會持續積極查緝詐欺，也呼籲民眾若有疑慮可撥打165反詐騙專線或直接向警方求助。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆